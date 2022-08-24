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Педиатр Сайфулина заявила, что детям до двух лет нельзя есть грибы

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Педиатр, неонатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Союза педиатров России Марьям Сайфулина рассказала, что введение блюд из грибов в детский рацион зависит от возраста ребёнка и вида грибов.
Педиатр Сайфулина заявила, что детям до двух лет нельзя есть грибы
  • Gettyimages.ru

«До двух лет грибы (как лесные, так и шампиньоны, вешенки) детям давать запрещено. С двух лет понемногу можно начинать вводить их в рацион ребёнка, но только искусственно выращенные — например, шампиньоны. В три года в качестве добавки к основному блюду можно предлагать пюре из шампиньонов, но не чаще одного раза в месяц. С пяти лет можно давать вешенки или шампиньоны в виде соусов, добавки к основному блюду», — объяснила доктор в «Газете.Ru».

Лисички, подосиновики, подберёзовики педиатр не рекомендует вводить в детский рацион как минимум до десяти лет. 

Ранее в разговоре с URA.RU директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, как победить тягу к сладкому.

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