В ХМАО ввели в эксплуатацию комплекс по обращению с ТКО мощностью 100 тысяч тонн

В Ханты-Мансийском автономном округе ввели в эксплуатацию современный комплекс по обращению с твёрдыми коммунальными отходами мощностью 100 тыс. т в год.

Как сообщает телеканал «360», стоимость комплекса, который реализовывается в рамках концессионного соглашения, составила 1,5 млрд рублей.

«Комплекс будет принимать для обработки и размещения твёрдые коммунальные отходы городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района. В год объект сможет обрабатывать 100 тыс. т отходов», — рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

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