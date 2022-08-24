В ХМАО ввели в эксплуатацию комплекс по обращению с ТКО мощностью 100 тысяч тонн
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «360», стоимость комплекса, который реализовывается в рамках концессионного соглашения, составила 1,5 млрд рублей.
«Комплекс будет принимать для обработки и размещения твёрдые коммунальные отходы городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района. В год объект сможет обрабатывать 100 тыс. т отходов», — рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.
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