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МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве до 29 августа

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Главное управление МЧС по Москве выпустило предупреждение об аномально жаркой погоде в Москве до 29 августа.
МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве до 29 августа
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 24 по 29 августа в Москве ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь и более градусов выше нормы», — говорится в заявлении.

В ведомстве рекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, пить больше воды и носить головной убор. При нахождении у водоёмов не стоит оставлять детей без присмотра и купаться в одиночку.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

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