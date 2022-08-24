Аналитки назвали вакансию продавца-консультанта востребованной среди молодых специалистов

Руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая рассказала, на каких вакансиях востребованы молодые специалисты и на какую зарплату они могут рассчитывать.

В беседе с «Российской газетой» Святицкая отметила, что 40% всех вакансий для молодёжи ориентированы на продавцов-консультантов, по 6% — на официантов, барменов и курьеров.

Молодые специалисты также востребованы в сфере найма домашнего персонала, в индустрии гостеприимства, логистике и перевозках.

В Москве, где предлагаемые зарплаты выше, чем в регионах, сотрудники больше зарабатывают в сфере маркетинга и связей с общественностью — от 62 до 85 тыс. рублей, при этом самая низкая стартовая зарплата в транспортной логистике — 39 тыс. рублей и сфере бухгалтерского учёта — 44 тыс. рублей.

Ранее в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о востребованных профессиях в России.