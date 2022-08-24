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Садовод Туманов заявил, что птицы и ящерицы могут приносить пользу дачникам

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Селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов перечислил животных, которые могут приносить пользу на даче.
Садовод Туманов заявил, что птицы и ящерицы могут приносить пользу дачникам
  • Gettyimages.ru

В беседе с Пятым каналом он рассказал, что некоторые птицы собирают семена сорняков.

Мухоловки, ласточки, горихвостки, трясогузки и лесные синицы уничтожают вредных насекомых, а грачи извлекают из грунта майских жуков, проволочников и даже полевых мышей.

Ящерицы и ежи на участке помогают садоводам в борьбе против вредных насекомых. Земноводные также могут есть на даче вредителей — например, мотыльков и их гусениц, а также слизней.

Несмотря на то что большинство дачников не любят кротов, они своей «работой» способствуют рыхлению почвы, насыщению её кислородом и влагой, а их ходы помогают при сильных дождях избавиться от лишней воды на участке.

Также пользу на даче могут оказать и пауки, в паутину которых попадает множество насекомых, в том числе ногохвостки, моль, тля и другие.

Ранее Андрей Туманов в эфире «Радио 1» рассказал о ядовитых растениях на дачном участке.

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