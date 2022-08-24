Врач Филиппова напомнила, что замедленный обмен веществ часто мешает похудеть

Эндокринолог, диетолог Татьяна Филиппова рассказала, почему обмен веществ замедляется и мешает похудеть.

В интервью Пятому каналу она объяснила, что обмен веществ может замедляться и у женщин, и у мужчин после череды неудачных диет и колебаний веса.

«Эти качели от набора веса к его уменьшению и к обратному набору в первую очередь очень сильно замедляют обмен веществ. С каждым последующим разом снизить вес на тех же самых ограничениях будет всё сложнее и сложнее», — уточнила врач.

Для того чтобы сжечь лишний вес, необходимо снижать количество углеводов в пользу белков и жиров и один или два раза в неделю проводить фруктово-овощные или белковые разгрузки.

Также необходимо рассчитывать недельную норму потребляемых калорий таким образом, чтобы каждый день их количество различалось, а раз в неделю можно делать послабления в виде «неправильного» приёма пищи.

Ранее в беседе с URA.RU терапевт, гастроэнтеролог Азамат Габуев рассказал, что какао, несмотря на высокую калорийность, способно помочь избавиться от лишнего веса.