Диетолог Соломатина сравнила полезные свойства арбуза и дыни

Врач-диетолог Елена Соломатина сравнила полезные свойства арбуза и дыни.

В интервью радио Sputnik врач отметила, что и арбуз, и дыня содержат ценные для организма вещества.

«Арбуз и дыня полезны по-своему. В арбузе есть ликопин — красный цвет плода обусловлен именно этим пигментом. Это мощный антиоксидант, который защищает наш организм от преждевременного старения, полезен для сердечно-сосудистой системы, препятствует развитию онкологических заболеваний, снимает воспаления. В дыне же в четыре раза больше витамина С, а это тоже антиоксидант, который обладает антивозрастным эффектом и противостоит разрушительному действию свободных радикалов. Жёлтый цвет дыни — это бета-каротин, предшественник витамина А. Это тоже антиоксидант», — уточнила Соломатина.

Она также добавила, что оба плода обладают тонизирующими свойствами и содержат много магния и калия, которые защищают сердце и расслабляют сосудистую стенку.

Кроме того, арбуз обладает мочегонным эффектом, а дыня — послабляющим.

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