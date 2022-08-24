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Диетолог Гинзбург назвал алкоголь самым опасным напитком для пожилых

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург назвал алкоголь самым опасным напитком для пожилых, потому что он ускоряет работу сердца и увеличивает его потребность в кислороде.
Диетолог Гинзбург назвал алкоголь самым опасным напитком для пожилых
  • Gettyimages.ru

Об этом он рассказал в беседе с «Москвой 24».

«А если сердце поражено атеросклерозом, что у пожилых обычно и наблюдается, то резко повышается риск сосудистых катастроф, в частности инфаркта», — уточнил Гинзбург.

Он порекомендовал пожилым употреблять зелёный чай, который замедляет процессы старения, а также пить богатые полезными веществами ягодные морсы без сахара.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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