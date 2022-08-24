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Диетолог Круглова напомнила о связи нехватки холестерина с развитием вирусных заболеваний

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, что организм, страдающий от нехватки холестерина, подвержен вирусным заболеваниям.
Диетолог Круглова напомнила о связи нехватки холестерина с развитием вирусных заболеваний
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU она сказала, что при нехватке холестерина инфекциям легче проникнуть в клетки организма.

«При недостатке холестерина у подростков и молодых людей могут быть проблемы с синтезом половых гормонов. Не скажу, что это встречается часто, но у строгих веганов такие ситуации вполне вероятны. Также холестерин входит в состав клеточной мембраны. Без него клетка становится неустойчива к воздействию неблагоприятных факторов. Это могут быть инфекционные факторы. Вирус легче проникает в клетку, если клеточная мембрана нестабильна. Люди чаще могут страдать вирусными, простудными заболеваниями», — объяснила Круглова.

Кроме того, у человека с недостатком холестерина, который необходим для центральной нервной системы и головного мозга, могут наблюдаться тревожность и беспокойство.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с URA.RU назвала возможные причины отсутствия аппетита.

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