Инструктор по выживанию Макеев рассказал о важности передвижения по лесу в светлое время суток

Инструктор по выживанию Михаил Макеев рассказал о стратегиях выживания, которые помогут не потеряться в лесу.

В беседе с URA.RU он объяснил, что стратегия выживания зависит от состояния здоровья человека.

«Есть стратегии выживания: статическая, динамическая и комбинированная. Если человек потерялся и у него нет никаких повреждений, мешающих ему передвигаться и идти по прямой от ориентира к ориентиру, выходя на линейные объекты (пожарные рвы, канавы, линии электропередачи, дороги, реки), то он должен двигаться только в светлое время суток», — рассказал Макеев.

Он также отметил, что важно быть подготовленным к различным ситуациям, которые могут произойти во время похода в лес.

Необходимо взять с собой фонарь и свисток, одеться ярко, и, если человек потерялся, он должен разводить огонь, выходить на открытые места и звать на помощь.

Кроме того, специалист рекомендует предупредить родных и близких о планируемом походе в лес, сообщить маршрут, время по контрольным точкам и оставаться с ними на связи. Также необходимо взять с собой средства навигации.

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