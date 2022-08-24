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Росгвардия уничтожила схрон с оружием националистов в Запорожской области

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Военнослужащие Росгвардии обнаружили и уничтожили схрон вооружения националистов в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Росгвардия уничтожила схрон с оружием националистов в Запорожской области
  • РИА Новости

В ведомстве уточнили, что в схроне обнаружено 60 ручных гранат РГД-5, 14 гранат Ф-1, более 70 запалов к гранатам, 12 выстрелов к гранатомётам и более 10 тыс. различных боеприпасов к стрелковому оружию.

«В ходе специальных адресных мероприятий росгвардейцы задержали гражданина Украины 1968 года рождения, участника АТО, подозреваемого в пособничестве ВСУ», — добавили в Росгвардии.

Ранее в Росгвардии заявляли об обнаружении схронов с оружием ВСУ в ЛНР.

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