Росгвардия уничтожила схрон с оружием националистов в Запорожской области

Военнослужащие Росгвардии обнаружили и уничтожили схрон вооружения националистов в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве уточнили, что в схроне обнаружено 60 ручных гранат РГД-5, 14 гранат Ф-1, более 70 запалов к гранатам, 12 выстрелов к гранатомётам и более 10 тыс. различных боеприпасов к стрелковому оружию.

«В ходе специальных адресных мероприятий росгвардейцы задержали гражданина Украины 1968 года рождения, участника АТО, подозреваемого в пособничестве ВСУ», — добавили в Росгвардии.

Ранее в Росгвардии заявляли об обнаружении схронов с оружием ВСУ в ЛНР.