Косачёв сообщил о серьёзном прогрессе в работе комиссии по биолабораториям США
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас в течение года работали четыре рабочие группы, которые были созданы в рамках комиссии, и очень серьёзный прогресс есть», — сказал Косачёв.
По его словам, продолжается расследование и постоянно появляется новая информация от Минобороны России.
Он также напомнил, что, согласно федеральному закону о парламентских исследованиях, для подобного рода расследований установлен максимальный срок — год.
10 марта Минобороны объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.
В связи с этим Россия потребовала рассмотреть этот вопрос в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Китай также призвал США прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины.