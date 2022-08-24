военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Косачёв сообщил о серьёзном прогрессе в работе комиссии по биолабораториям США

Короткая ссылка
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что следующее заседание парламентской комиссии по деятельности биолабораторий США на Украине пройдёт в сентябре, есть серьёзный прогресс в её работе.
Косачёв сообщил о серьёзном прогрессе в работе комиссии по биолабораториям США
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас в течение года работали четыре рабочие группы, которые были созданы в рамках комиссии, и очень серьёзный прогресс есть», — сказал Косачёв. 

По его словам, продолжается расследование и постоянно появляется новая информация от Минобороны России.

Он также напомнил, что, согласно федеральному закону о парламентских исследованиях, для подобного рода расследований установлен максимальный срок — год.

10 марта Минобороны объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В связи с этим Россия потребовала рассмотреть этот вопрос в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Китай также призвал США прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить