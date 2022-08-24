Косачёв сообщил о серьёзном прогрессе в работе комиссии по биолабораториям США

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что следующее заседание парламентской комиссии по деятельности биолабораторий США на Украине пройдёт в сентябре, есть серьёзный прогресс в её работе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас в течение года работали четыре рабочие группы, которые были созданы в рамках комиссии, и очень серьёзный прогресс есть», — сказал Косачёв.

По его словам, продолжается расследование и постоянно появляется новая информация от Минобороны России.

Он также напомнил, что, согласно федеральному закону о парламентских исследованиях, для подобного рода расследований установлен максимальный срок — год.

10 марта Минобороны объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В связи с этим Россия потребовала рассмотреть этот вопрос в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Китай также призвал США прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины.