В Рязанской области заявили о почти полном прекращении продвижения огня на юг и запад

Распространение огня на юг и на запад в Рязанской области почти остановлено, заявил врио губернатора региона Павел Малков.

«Рассчитываем, что завтра полностью остановим распространение огня в северном направлении. Распространение на юг и на запад уже практически остановлено», — написал Малков в своём Telegram-канале.

По его словам, на основном направлении пожара усилена группировка сил.

Он выразил благодарность всем, кто участвует в борьбе со стихией, отдельно упомянув правительство Москвы.

Ранее в пресс-службе Рослесхоза сообщили, что тушение пожара в Рязанской области продолжается в круглосуточном режиме.