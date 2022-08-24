В Рязанской области заявили о почти полном прекращении продвижения огня на юг и запад
«Рассчитываем, что завтра полностью остановим распространение огня в северном направлении. Распространение на юг и на запад уже практически остановлено», — написал Малков в своём Telegram-канале.
По его словам, на основном направлении пожара усилена группировка сил.
Он выразил благодарность всем, кто участвует в борьбе со стихией, отдельно упомянув правительство Москвы.
Ранее в пресс-службе Рослесхоза сообщили, что тушение пожара в Рязанской области продолжается в круглосуточном режиме.