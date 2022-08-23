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Росрыболовство: в России не ожидается дефицита сайры

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России не угрожает дефицит сайры, её достаточно для покрытия внутренних потребностей, сообщает Росрыболовство.
Росрыболовство: в России не ожидается дефицита сайры
  • РИА Новости

«В новости, опубликованной на официальном сайте Росрыболовства, говорится о том, что российские суда пока не приступали к промыслу сайры, а также то, что, возможно, сайра не зайдёт в российскую экономзону, однако это не означает, что в России не будет сайры и что промысел её осуществляться не будет», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что сайра будет в магазинах, поводов для паники нет.

Ранее сообщалось, что вылов сайры в 2022 году может не состояться в связи с тем, что рыба, вероятно, не зайдёт в российскую экономзону.

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