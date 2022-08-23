Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Узбекистан с рабочим визитом, сообщает российское Минобороны.

Отмечается, что в Узбекистане пройдёт совещание руководителей военных ведомств государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В совещании, которое состоится 24 августа, примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии как страны — наблюдателя при ШОС», — говорится в сообщении.

Ранее Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что новейшие истребители Су-57 блестяще проявили себя с точки зрения вооружения в ходе применения во время спецоперации на Украине.