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Шойгу прибыл в Узбекистан с рабочим визитом

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Узбекистан с рабочим визитом, сообщает российское Минобороны.
Шойгу прибыл в Узбекистан с рабочим визитом
  • РИА Новости

Отмечается, что в Узбекистане пройдёт совещание руководителей военных ведомств государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В совещании, которое состоится 24 августа, примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии как страны — наблюдателя при ШОС», — говорится в сообщении.

Ранее Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что новейшие истребители Су-57 блестяще проявили себя с точки зрения вооружения в ходе применения во время спецоперации на Украине.

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