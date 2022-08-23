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В Подмосковье более 36 тысяч семей получили выплату при рождении ребёнка с начала года

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В Московской области более 36 тыс. семей получили выплату при рождении ребёнка с начала 2022 года.
В Подмосковье более 36 тысяч семей получили выплату при рождении ребёнка с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Размер выплаты составляет 20 тыс. рублей. Вместо этого мамы могут получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье», в который входит всё необходимое для новорождённого», — напомнила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Выплата оформляется в роддоме, а средства поступают на счёт в течение десяти дней.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области приняли новую меру поддержки для семей с детьми.

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