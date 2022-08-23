В Подмосковье более 36 тысяч семей получили выплату при рождении ребёнка с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Размер выплаты составляет 20 тыс. рублей. Вместо этого мамы могут получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье», в который входит всё необходимое для новорождённого», — напомнила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Выплата оформляется в роддоме, а средства поступают на счёт в течение десяти дней.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области приняли новую меру поддержки для семей с детьми.