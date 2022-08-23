Депутат Фролова поддержала идею о компенсации услуг связи для волонтёров

Депутат Госдумы Тамара Фролова прокомментировала поправки в Налоговый кодекс и профильный закон о добровольчестве на право волонтёров возмещать расходы на связь и отмену НДФЛ на компенсацию.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» Фролова заявила, что это крайне важно для деятельности, когда речь идёт о спасении человеческих жизней.

Как отметила депутат, в истории добровольческой службы есть примеры, когда именно оперативность позволяла быстро среагировать, найти пропавших граждан и помочь нуждающимся.

«И сегодня для нас очень важно дополнительно поддержать тех, кто ежедневно заботится о других», — добавила Фролова.

Ранее «Взгляд» сообщал, что гуманитарная миссия «Единой России» доставила в Херсон помощь от Московского зоопарка в рамках акции #МыВместе.