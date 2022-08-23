военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Депутат Фролова поддержала идею о компенсации услуг связи для волонтёров

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Тамара Фролова прокомментировала поправки в Налоговый кодекс и профильный закон о добровольчестве на право волонтёров возмещать расходы на связь и отмену НДФЛ на компенсацию.
Депутат Фролова поддержала идею о компенсации услуг связи для волонтёров
  • РИА Новости

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» Фролова заявила, что это крайне важно для деятельности, когда речь идёт о спасении человеческих жизней.

Как отметила депутат, в истории добровольческой службы есть примеры, когда именно оперативность позволяла быстро среагировать, найти пропавших граждан и помочь нуждающимся.

«И сегодня для нас очень важно дополнительно поддержать тех, кто ежедневно заботится о других», — добавила Фролова.

Ранее «Взгляд» сообщал, что гуманитарная миссия «Единой России» доставила в Херсон помощь от Московского зоопарка в рамках акции #МыВместе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить