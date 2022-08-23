Угрозы жилым домам от пожаров в Рязанской и Нижегородской областях нет

Лесные пожары в Рязанской и Нижегородской областях на данный момент не представляют угрозы жилым домам, распространение огня удаётся сдерживать.

Об этом сообщается на сайте кабмина России по итогам первого заседания правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров.

«В обоих регионах уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию повышен до регионального. Работа осложняется погодными условиями: аномально высокая температура воздуха, сильный ветер и отсутствие дождя. Тем не менее, по информации МЧС России, с помощью авиации удаётся сбивать верховые пожары и сдерживать распространение огня на населённые пункты», — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечено, что в ряде населённых пунктов Московской области, а также в отдельных районах Москвы и Нижнего Новгорода наблюдается задымлённость.

Ранее в пресс-службе Рослесхоза сообщили, что тушение пожара в Рязанской области продолжается в круглосуточном режиме.