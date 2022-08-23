Психолог Забурмах отметила важность поддержки родителей во время подготовки к учебному году

Психолог Мария Забурмах дала рекомендации родителям в преддверии нового учебного года.

«Во время подготовки к новому учебному году детям очень важна забота и поддержка родителей», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, важно напоминать ребёнку, что у него всё получится.

Как отметила Забурмах, не меньшую роль играет и выстраивание хороших отношений со школой, контакт с педагогом.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.