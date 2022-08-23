Эндокринолог Филиппова заявила о влиянии образа жизни на уровень холестерина в организме

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова рассказала, как снизить уровень холестерина в организме.

«На нормализацию повышенного уровня холестерина влияет не только приём лекарственных препаратов. Здесь оказывают влияние и наше питание, и физическая активность, и образ жизни в целом. Поэтому, конечно же, внеся коррективы во все эти вышеперечисленные факторы, можно привести в норму уровень своего холестерина», — заявила она в беседе с Пятым каналом.

По словам эндокринолога, в первую очередь нужно скорректировать питание.

Как отметила Филиппова, не следует заниматься самолечением, нужно обратиться к специалисту.

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