В Ульяновской области зафиксировали 215 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Госпитализированы за последние 24 часа девять жителей региона.
Тем временем в Крыму количество коек для пациентов с COVID-19 увеличено до 669, передаёт «Крым 24» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Антона Лясковского. По его словам, 589 мест предусмотрено для взрослых, 80 — для детей.
Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.