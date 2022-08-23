В Ульяновской области зафиксировали 215 случаев коронавируса за сутки

В Ульяновской области зафиксировали 215 случаев коронавируса за последние сутки. Вылечились 72 человека.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы за последние 24 часа девять жителей региона.

Тем временем в Крыму количество коек для пациентов с COVID-19 увеличено до 669, передаёт «Крым 24» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Антона Лясковского. По его словам, 589 мест предусмотрено для взрослых, 80 — для детей.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.