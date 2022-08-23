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В Ульяновской области зафиксировали 215 случаев коронавируса за сутки

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В Ульяновской области зафиксировали 215 случаев коронавируса за последние сутки. Вылечились 72 человека.
В Ульяновской области зафиксировали 215 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы за последние 24 часа девять жителей региона.

Тем временем в Крыму количество коек для пациентов с COVID-19 увеличено до 669, передаёт «Крым 24» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Антона Лясковского. По его словам, 589 мест предусмотрено для взрослых, 80 — для детей.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.

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