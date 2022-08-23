В Омской области подтвердили 304 случая коронавируса за сутки

В Омской области подтвердили 304 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 215 015. Выздоровели 206 126 жителей, в том числе 187 — за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 30 967 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.