В Омской области подтвердили 304 случая коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших в регионе достигло 215 015. Выздоровели 206 126 жителей, в том числе 187 — за минувшие 24 часа.
В целом в России за сутки выявили 30 967 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».
Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.