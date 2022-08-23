В Ленобласти зафиксировали 123 случая коронавируса за сутки

В Ленинградской области зафиксировали 123 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших — в деревне Малое Верево, там выявлено 28 случаев COVID-19.

Также стало известно, что в Ставропольском крае развернули 118 пунктов вакцинации от гриппа и ОРВИ, из них 18 будут открыты круглосуточно, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу главы региона. Об этом губернатору Владимиру Владимирову доложил министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников.

«Скоро начинается холодный сезон, вопросы своевременного проведения иммунизации против гриппа и ОРВИ у министерства должны находиться на особом контроле», — отметил Владимиров.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.