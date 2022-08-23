военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Ленобласти зафиксировали 123 случая коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Ленинградской области зафиксировали 123 случая коронавируса за последние сутки.
В Ленобласти зафиксировали 123 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших — в деревне Малое Верево, там выявлено 28 случаев COVID-19.

Также стало известно, что в Ставропольском крае развернули 118 пунктов вакцинации от гриппа и ОРВИ, из них 18 будут открыты круглосуточно, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу главы региона. Об этом губернатору Владимиру Владимирову доложил министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников.

«Скоро начинается холодный сезон, вопросы своевременного проведения иммунизации против гриппа и ОРВИ у министерства должны находиться на особом контроле», — отметил Владимиров.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить