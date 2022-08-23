В Татарстане выявили 131 случай коронавируса за сутки

В Татарстане выявили 131 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число заболевших в республике достигло 155 791. Выздоровели 150 638 жителей, в том числе 27 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что власти Ханты-Мансийского автономного округа рекомендовали родителям и учителям носить маски в закрытых помещениях на мероприятиях 1 сентября, передаёт URA.RU.

«В преддверии нового учебного года и в связи с предстоящими праздничными мероприятиями 1 сентября подготовлена новая редакция защитного протокола и проведения массовых мероприятий», — заявил директор Департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.