В Иркутской области зафиксировали 555 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зафиксировали 555 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального оперативного штаба.

С начала пандемии в регионе заболели 309 058 жителей.

«Госпитализировано в больницы региона 659 заболевших, это на 20 пациентов больше, чем накануне. Выздоровело с начала пандемии 299 139 человек. Ещё 827 справились с болезнью за сутки», — сказали в штабе.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге развёрнуто 2768 коек для пациентов с коронавирусом, передают «Невские новости» со ссылкой на городской штаб. В отделениях интенсивной терапии лечатся 196 пациентов.

На амбулаторном лечении находятся 22 684 петербуржца.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.