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В Забайкалье подтвердили 98 случаев COVID-19 за сутки

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В Забайкальском крае подтвердили 98 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровел 201 житель.
В Забайкалье подтвердили 98 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 172 295. Вылечились 168 236 человек.

Тем временем Ямало-Ненецкий автономный округ получил более 25 тыс. комплектов вакцины от коронавируса, передаёт «Ямал 1».

«Специалисты Минздрава России внесли изменения в инструкцию по применению двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в связи с тем, что состав первого компонента соответствует составу препарата «Спутник Лайт». Теперь первый компонент вакцины «Спутник V» может быть использован для однократной вакцинации», — напомнила первый замдиректора окружного депздрава Мария Захарова.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.

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