В Кировской области зарегистрировали 79 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области зарегистрировали 79 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 154 205. Выздоровел 147 641 житель области.

Тем временем оперштаб Ямало-Ненецкого автономного округа рекомендовал жителям вернуться к использованию масок в общественных местах, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональное правительство.

«В медицинских организациях округа соблюдение масочного режима является обязательным. Региональный оперштаб рекомендует ямальцам носить средства индивидуальной защиты в закрытых помещениях и общественных местах», — отмечается в сообщении.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.