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В Удмуртии выявили 287 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 287 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 267 жителей.
В Удмуртии выявили 287 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 2687 пациентов, в ковид-центрах — 126.

Тем временем и. о. министра здравоохранения республики Наталья Якимова отметила, что эпидситуация по коронавирусу не вызывает опасений, передаёт izh.kp.ru.

«Только порядка 5% больных госпитализируются в стационар, и это, как правило, пациенты с наличием сопутствующей патологии. Пациенты с тяжёлым течением заболевания составляют всего 0,1% от всех заболевших. Ситуация на текущий момент не вызывает опасений, наша служба полностью готова к подъёму заболеваемости», — сказала Якимова на аппаратном совещании при главе региона.

В ведомстве призвали жителей проходить вакцинацию и ревакцинацию.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.

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