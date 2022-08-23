МВД: число киберпреступлений в России сократилось на 8%

Число киберпреступлений в России за семь месяцев сократилось на 8% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк также отметила, что с начала года в России на 1,8% снизилось общее количество зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких — на 6,3%.

«Число угонов транспортных средств снизилось на 9%, краж — на 2,7%, в том числе квартирных — на 2,1%, краж автомобилей — на 28,4%. Количество преступлений, совершённых с использованием IT-технологий, сократилось на 8%», — цитирует её РИА Новости.

Как сообщалось в начале февраля, в России число киберпреступлений за год увеличилось на 73%.

В связи с этим российский президент Владимир Путин призвал правоохранительные органы активно следить за преступностью в сфере информационных технологий.