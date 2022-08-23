Петербургский депутат Цивилёв прокомментировал инциденты с участием лошадей в центре города

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв прокомментировал инциденты с участием лошадей в центре города.

«В середине сентября, когда мои коллеги вернутся из отпусков, мы вплотную займёмся этим вопросом, а пока я направил письмо в ГУ МВД с просьбой предоставить данные о количестве инцидентов, связанных с лошадьми. Будут цифры — будем и разговаривать по существу, хотя этот разговор пойдёт не в первый раз», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

Цивилёв напомнил, что первые обсуждения о необходимости регулировать в городе конные перевозки начались в 2007 году, когда в ДТП с каретой погибла девочка.

После нового инцидента с участием лошади, когда испугавшееся салюта животное повредило несколько автомобилей, появились петиции с требованием полностью запретить движение конных повозок в черте города.