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Попова не считает обязательным вводить дополнительные противоэпидемические меры в школах

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Введение дополнительных противоэпидемических мер в школах России сейчас не требуется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании.
Попова не считает обязательным вводить дополнительные противоэпидемические меры в школах
  • РИА Новости

Её заявление приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

«Территориальным органам Роспотребнадзора следует обратить особое внимание на готовность к организации питания в образовательных организациях, а также на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований. На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется», — говорится в сообщении.

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