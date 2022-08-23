Попова не считает обязательным вводить дополнительные противоэпидемические меры в школах

Введение дополнительных противоэпидемических мер в школах России сейчас не требуется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании.

Её заявление приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

«Территориальным органам Роспотребнадзора следует обратить особое внимание на готовность к организации питания в образовательных организациях, а также на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований. На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется», — говорится в сообщении.

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