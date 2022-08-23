Пульмонолог Бабак напомнил о вреде гари для людей с сердечно-лёгочными заболеваниями

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак напомнил о вреде гари для здоровья людей с сердечно-лёгочными заболеваниями.

В беседе с телеканалом «360» он выразил мнение, что у таких пациентов может наступить обострение на фоне ингаляции раздражающих веществ.

Проникновению твёрдых частиц в дыхательные пути помешает, например, защитное средство уровня FFP3.

«Это обеспечивает минимальную степень проникновения. Мы носили такие при коронавирусной инфекции, с клапаном. По-другому называется «медицинский респиратор», — пояснил Бабак.

По его словам, в квартире носить маску не нужно — достаточно закрыть окна и двери.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с «Радио 1» рассказал, как защитить собак во время смога.