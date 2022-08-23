Спрос на персонал в сфере закупок в России вырос на 45% в августе

Эксперты сервиса SuperJob изучили рекрутинговую активность на рынке труда за август. Выяснилось, что наибольший прирост спроса на персонал (+45%) — в сфере закупок.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Число вакансий в службах доставки увеличилось на 42%, а количество предложений трудоустройства для административно-офисного персонала — на 22%.

Спрос на специалистов в области маркетинга, рекламы и пиара вырос на 19%.

Вакансий в страховании стало больше на 19%, в банковской сфере — на 16%.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.