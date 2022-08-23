Спрос на персонал в сфере закупок в России вырос на 45% в августе
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Число вакансий в службах доставки увеличилось на 42%, а количество предложений трудоустройства для административно-офисного персонала — на 22%.
Спрос на специалистов в области маркетинга, рекламы и пиара вырос на 19%.
Вакансий в страховании стало больше на 19%, в банковской сфере — на 16%.
Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.