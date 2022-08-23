Самыми востребованными сотрудниками в Москве стали работники в сфере инвестиций

Самыми востребованными сотрудниками в Москве в II квартале 2022 года стали работники в сфере инвестиций — количество вакансий выросло на 164% по сравнению с предыдущим кварталом.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа».

Число вакансий в сфере страхования увеличилось на 15%.

Что касается соискателей, то в столице их больше всего интересовали сферы маркетинга и продаж, которые оказались популярнее на 51% и 22% соответственно.

Ранее психолог София Болховитина, советник по кадровой безопасности, в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.