Самыми востребованными сотрудниками в Москве стали работники в сфере инвестиций
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа».
Число вакансий в сфере страхования увеличилось на 15%.
Что касается соискателей, то в столице их больше всего интересовали сферы маркетинга и продаж, которые оказались популярнее на 51% и 22% соответственно.
Ранее психолог София Болховитина, советник по кадровой безопасности, в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.