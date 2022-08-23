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Скульптор Рожников предложил увековечить память Дарьи Дугиной

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Скульптор Александр Рожников предложил увековечить память Дарьи Дугиной.
Скульптор Рожников предложил увековечить память Дарьи Дугиной
  • globallookpress.com

«При создании памятника важно не просто портретное сходство, важна глубокая идея. Дарья Дугина не боялась говорить о важных и опасных темах. Эту дерзкую борьбу за правду стоит запечатлеть и передать будущим поколениям», — цитирует Рожникова интернет-издание «Вести Подмосковья».

По его словам, для установки возможного памятника он выбрал бы место, связанное с жизнью и работой журналистки.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи России.

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