Скульптор Рожников предложил увековечить память Дарьи Дугиной

Скульптор Александр Рожников предложил увековечить память Дарьи Дугиной.

«При создании памятника важно не просто портретное сходство, важна глубокая идея. Дарья Дугина не боялась говорить о важных и опасных темах. Эту дерзкую борьбу за правду стоит запечатлеть и передать будущим поколениям», — цитирует Рожникова интернет-издание «Вести Подмосковья».

По его словам, для установки возможного памятника он выбрал бы место, связанное с жизнью и работой журналистки.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи России.