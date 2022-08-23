Артиллеристы ВВО провели учебно-боевые стрельбы в Амурской области

Артиллеристы Восточного военного округа провели учебно-боевые стрельбы в Амурской области.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«Военнослужащие артиллерийских подразделений вели заградительный огонь, при этом вынуждая условного противника занимать невыгодные для него рубежи. Каждый огневой налёт начинался с одновременного залпа всех миномётов с последующим ведением беглого огня», — рассказали в пресс-службе.

Также артиллеристы выполнили нормативы по разведке целей, занятию огневых позиций и «совершению противоогневых манёвров».

Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области прошли учения морских пехотинцев Балтийского флота со стрельбами.