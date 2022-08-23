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Экипажи ТОФ провели учения по поиску и уничтожению подлодки условного противника

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Экипажи фрегата «Маршал Шапошников» и двух вертолётов морской авиации провели учения по поиску и уничтожению подлодки условного противника в Японском море.
Экипажи ТОФ провели учения по поиску и уничтожению подлодки условного противника
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

По сценарию учений разведка получила данные о неопознанной «субмарине» вблизи залива Петра Великого. Фрегат «Маршал Шапошников» занялся поиском объекта.

Подлодку нашли экипажи палубных вертолётов Ка-27. На фрегате привели в готовность противолодочное оружие и «ликвидировали» подлодку.

Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области прошли учения морских пехотинцев Балтийского флота со стрельбами.

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