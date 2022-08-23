Экипажи ТОФ провели учения по поиску и уничтожению подлодки условного противника
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
По сценарию учений разведка получила данные о неопознанной «субмарине» вблизи залива Петра Великого. Фрегат «Маршал Шапошников» занялся поиском объекта.
Подлодку нашли экипажи палубных вертолётов Ка-27. На фрегате привели в готовность противолодочное оружие и «ликвидировали» подлодку.
Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области прошли учения морских пехотинцев Балтийского флота со стрельбами.