Экипажи ТОФ провели учения по поиску и уничтожению подлодки условного противника

Экипажи фрегата «Маршал Шапошников» и двух вертолётов морской авиации провели учения по поиску и уничтожению подлодки условного противника в Японском море.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

По сценарию учений разведка получила данные о неопознанной «субмарине» вблизи залива Петра Великого. Фрегат «Маршал Шапошников» занялся поиском объекта.

Подлодку нашли экипажи палубных вертолётов Ка-27. На фрегате привели в готовность противолодочное оружие и «ликвидировали» подлодку.

Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области прошли учения морских пехотинцев Балтийского флота со стрельбами.