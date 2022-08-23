Паттайя и Хургада стали заграничными турнаправлениями с самым дешёвым жильём
- РИА Новости
Как сообщает «Газета.Ru», специалисты сервиса проанализировали поисковые запросы клиентов по популярным курортным направлениям на сентябрь — октябрь и выделили города с минимальной средней стоимостью отелей категории «три звезды».
Самые недорогие гостиницы находятся в Паттайе (Таиланд) — там жильё можно забронировать за 800 рублей за ночь.
На египетском побережье в Хургаде цены на отели начинаются от 850 рублей, в Шарм-эш-Шейхе — от 1,1 тыс. рублей за ночь.
На турецких курортах выгоднее всего остановиться в Аланье — от 1,4 тыс. рублей и в Сиде — от 1,45 тыс. рублей в сутки.
Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.