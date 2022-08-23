Паттайя и Хургада стали заграничными турнаправлениями с самым дешёвым жильём

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, где жители России могут забронировать бюджетное жильё до середины осени.

Как сообщает «Газета.Ru», специалисты сервиса проанализировали поисковые запросы клиентов по популярным курортным направлениям на сентябрь — октябрь и выделили города с минимальной средней стоимостью отелей категории «три звезды».

Самые недорогие гостиницы находятся в Паттайе (Таиланд) — там жильё можно забронировать за 800 рублей за ночь.

На египетском побережье в Хургаде цены на отели начинаются от 850 рублей, в Шарм-эш-Шейхе — от 1,1 тыс. рублей за ночь.

На турецких курортах выгоднее всего остановиться в Аланье — от 1,4 тыс. рублей и в Сиде — от 1,45 тыс. рублей в сутки.

Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.