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В Херсонскую область доставили гумпомощь от Московского зоопарка

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Гуманитарная миссия «Единой России» доставила в Херсон помощь от Московского зоопарка в рамках акции #МыВместе.
В Херсонскую область доставили гумпомощь от Московского зоопарка
  • AP

Как сообщает «Взгляд», «Детский театр зоолога» в Херсоне получил корма и клетки для животных.

Всего волонтёры доставили более 6,5 т кормов и строительных материалов.

«Некоторое время назад к нам, в центр гуманитарной помощи «Единой России» в Херсоне, пришли люди, которые занимаются животными. Сказали, что в «Детский театр зоолога» в Херсонский зоопарке нужна помощь. Начиная от кормов и заканчивая различным техническим оборудованием. Я обратился в Московский зоопарк, и коллектив откликнулся. Очень приятно, что на просьбы людей откликаются самые разные организации. Спасибо большое», — рассказал депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

Кроме того, как сообщает ОТР, сотрудники МЧС доставили в освобождённые районы Донбасса почти 70 тыс. т полезного груза: продукты, лекарственные препараты, предметы первой необходимости, а также школьные принадлежности.

Спасатели также ежедневно подвозят питьевую и техническую воду, которая проходит фильтрацию на станции комплексной очистки.

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