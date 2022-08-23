Свердловская область получит грант на проекты в туристической сфере

Свердловская область стала одним из 49 субъектов России, которые Ростуризм выбрал для предоставления грантов на проекты в туристической сфере. Реализация проектов запланирована на 2023 год.

Как сообщает tagilcity.ru, совокупная сумма выделяемых денег составит 5,3 млрд рублей, из них 3,1 млрд рублей потратят на организацию и благоустройство пляжей на территории различных водоёмов, а также развитие национальных туристических троп.

Кроме того, субъектам России выделят 700 млн на установку кемпингов и автокемпингов.

В Свердловской области выделенные средства потратят в том числе на оборудование, необходимое в турсфере, проектировку цифровых справочников-проводников, развитие доступной среды для путешественников с ОВЗ и пунктов проката.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.