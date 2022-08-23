Свердловская область получит грант на проекты в туристической сфере
- РИА Новости
Как сообщает tagilcity.ru, совокупная сумма выделяемых денег составит 5,3 млрд рублей, из них 3,1 млрд рублей потратят на организацию и благоустройство пляжей на территории различных водоёмов, а также развитие национальных туристических троп.
Кроме того, субъектам России выделят 700 млн на установку кемпингов и автокемпингов.
В Свердловской области выделенные средства потратят в том числе на оборудование, необходимое в турсфере, проектировку цифровых справочников-проводников, развитие доступной среды для путешественников с ОВЗ и пунктов проката.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.