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Свердловская область получит грант на проекты в туристической сфере

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Свердловская область стала одним из 49 субъектов России, которые Ростуризм выбрал для предоставления грантов на проекты в туристической сфере. Реализация проектов запланирована на 2023 год.
Свердловская область получит грант на проекты в туристической сфере
  • РИА Новости

Как сообщает tagilcity.ru, совокупная сумма выделяемых денег составит 5,3 млрд рублей, из них 3,1 млрд рублей потратят на организацию и благоустройство пляжей на территории различных водоёмов, а также развитие национальных туристических троп.

Кроме того, субъектам России выделят 700 млн на установку кемпингов и автокемпингов. 

В Свердловской области выделенные средства потратят в том числе на оборудование, необходимое в турсфере, проектировку цифровых справочников-проводников, развитие доступной среды для путешественников с ОВЗ и пунктов проката. 

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.

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