Врач Морозова посоветовала готовить ребёнка к школьному режиму с середины августа

Врач высшей категории, член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова дала советы по подготовке детей к началу учебного года.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она выразила мнение, что с середины августа можно постепенно вводить более ранние пробуждения и физические упражнения, также желательно понемногу приступать к занятиям.

«В педиатрии существует правило, что должно быть достигнуто определённое соотношение занятий и отдыха, и у ребёнка должно оставаться не менее 9 часов сна. В период учёбы (осень, зима, весна) оптимальное время для сна школьника — с 9 вечера до 7 утра», — отметила Морозова.

По её словам, в первые недели сентября не рекомендуется вводить дополнительные занятия.

«Продуманный рацион для учёбы важен, но не менее важно сформировать режим питания», — подчеркнула врач.

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