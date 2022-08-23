В Калининградской области 137 детей-сирот приобрели жильё по сертификатам

В Калининградской области 137 детей-сирот приобрели квартиры и дома с использованием жилищных сертификатов.

Как сообщает «Янтарный край», всего детям-сиротам в регионе выдано 200 таких сертификатов.

С мая 2022 года размер выплаты был увеличен на 55% — с 1 622 709 до 2 517 933 рублей. При этом индексация распространяется и на те документы, которые граждане уже получили, но ещё не успели ими воспользоваться.

Сертификаты позволяют сделать самостоятельный выбор и приобрести подходящую недвижимость: в новостройках или вторичном сегменте, индивидуальные жилые дома в желаемом муниципалитете.

Ранее НСН сообщала, что в Москве упростили процедуру подачи заявления на обмен муниципального жилья.