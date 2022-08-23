Косметолог Середкина заявила о возможном вреде излучения смартфона для кожи

Косметолог, диетолог Ольга Середкина заявила о возможном вреде излучения смартфона для кожи.

«Воздействие синего света приводит к гиперпигментации. Кроме того, воздействие гаджетов ускоряет старение кожи, вызывает образование пятен и обезвоживание. Экспериментально было показано, что синий спектр света, исходящий от смартфона, негативным образом сказывается на синтезе коллагена в слоях эпидермиса», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает Середкина, желательно ограничить время взаимодействия с телефоном в течение суток, по возможности использовать наушники при разговоре.

«Установите на экране смартфона синий светофильтр и добавьте в уход специальные средства. Помогут защитить кожу уходовые средства с содержанием мощных антиоксидантов, таких как витамины B3 и C», — добавила косметолог.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.