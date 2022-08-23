Врач Рублёва посоветовала беременным не отказываться от услуг стоматологов
- РИА Новости
«К сожалению, все хронические заболевания начинают обостряться как раз в тот период, когда у матери снижается иммунитет. И получается, что у беременных появляется сразу несколько проблем», — заявила она в беседе с Пятым каналом.
По её словам, даже во время беременности стоит пролечить зубы, а терпеть боль не надо. Подобные процедуры приходятся, как правило, во втором триместре, а в первом и третьем лучше воздержаться от любых форм стоматологического вмешательства.
Вместе с тем некоторые нюансы стоит обговорить с лечащим врачом. Так, если в первом или третьем триместре есть риск воспаления или обострения, то лучше вылечить зуб сразу.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.