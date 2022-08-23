военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Соломатина посоветовала не мыть куриные яйца перед помещением их в холодильник

Короткая ссылка
Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не мыть куриные яйца перед тем, как убрать их в холодильник.
Диетолог Соломатина посоветовала не мыть куриные яйца перед помещением их в холодильник
  • Gettyimages.ru

«Яйца нельзя мыть перед хранением, потому что повреждается защитный слой и мы открываем входные ворота для возможной сальмонеллы», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, лучше всего мыть куриные яйца перед готовкой.

«Иначе, когда мы будем разбивать яйцо, грязь от него может попасть внутрь, а если мы недостаточно его прожарим, проварим, то можем отравиться даже, казалось бы, свежим яйцом», — уточнила Соломатина.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить