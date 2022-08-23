Диетолог Соломатина посоветовала не мыть куриные яйца перед помещением их в холодильник
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«Яйца нельзя мыть перед хранением, потому что повреждается защитный слой и мы открываем входные ворота для возможной сальмонеллы», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, лучше всего мыть куриные яйца перед готовкой.
«Иначе, когда мы будем разбивать яйцо, грязь от него может попасть внутрь, а если мы недостаточно его прожарим, проварим, то можем отравиться даже, казалось бы, свежим яйцом», — уточнила Соломатина.
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