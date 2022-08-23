Москва и область стали лидерами по количеству выданных автокредитов в июле

По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), которое подвело итоги кредитной активности россиян в июле, Москва и область стали лидерами по количеству выданных автокредитов.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

По данным ОКБ, количество автокредитов в России в июле выросло на 12% по сравнению с июнем. За этот месяц жителям России выдали 40,36 тыс. автокредитов на 48,50 млрд рублей.

Больше всего автокредитов выдали в Москве — 3,18 тыс. на 5,66 млрд рублей, Подмосковье — 3,38 тыс. кредитов на 5,13 млрд рублей и Санкт-Петербурге — 2,61 тыс. на 3,91 млрд рублей.

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