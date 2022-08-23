Аналитик Муртазин прокомментировал сделку «Яндекса» с VK

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал сделку «Яндекса» с VK, в результате которой будут проданы ресурсы «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости», а главной страницей ресурса станет минималистичный ya.ru.

«Отказ от старой главной связан с тем, что «Яндексу» всё равно переконфигурироваться, отказываясь от «Яндекс.Новостей», и им придётся «Дзен» оттуда убирать. По сути, это переходный период. Они хотят избавиться от этих бизнесов, пока идёт продажа, и, исходя из этого, «Яндекс» старается демонстративно показать, что «у нас этого нет». Тут в том числе и политический момент», — рассказал Муртазин в интервью «Российской газете».

Он также добавил, что главное преимущество VK — в трафике, который они могут вести на новые площадки, в том числе на dzen.ru, и предположил, что VK будут их развивать.

Ранее сообщалось, что компания «Яндекс» откажется от новостного агрегатора и намерена развивать ya.ru в качестве новой главной страницы поисковой системы. Об этом в компании объявили на фоне сделки по продаже компании VK платформ «Дзен» и «Новости».