Представитель рынка Саяпин назвал трендом интерес россиян к «микроквартирам»

Эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин назвал трендом интерес россиян к «микроквартирам» — жилью площадью 12—15 кв. м.

«Люди берут обычно либо для студентов, чтобы не снимать квартиру, либо с целью посуточной сдачи потом. Такие комплексы бывают возле метро и достаточно востребованы, за 2—3 тыс. рублей в день можно снять квартиры. Новые дома с такой планировкой даже строят или покупают старые промышленные площади и перестраивают их под мини-студии», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, если раньше такая недвижимость считалась экзотикой, то теперь в некоторых новостройках подобная планировка уже заложена в план.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве упростили процедуру подачи заявления на обмен муниципального жилья.