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Диетолог Соломатина назвала овощные соки самыми полезными

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Диетолог Елена Соломатина назвала овощные соки самыми полезными.
Диетолог Соломатина назвала овощные соки самыми полезными
  • Gettyimages.ru
  • © PM Images

«Когда мы выжимаем фруктовый сок, то жмых, то есть клетчатку, часто выбрасываем. Без неё сахар, который особенно содержится в сладких фруктах, может повышать уровень глюкозы в крови. То есть мы пьём, по сути, сахарный сироп. В овощных соках сахара, как правило, меньше», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в овощных соках содержится меньше и органических кислот, которые могут раздражать ЖКТ.

«Свекольный понижает давление, сельдерейный хорошо очищает организм и оказывает мочегонное действие, как и тыква. В морковном — бета-каротин: это наше сумеречное зрение, это укрепление слизистой», — перечислила Соломатина.

Она добавила, что употреблять напиток желательно сразу после приготовления. Исключение — свекольный, которому нужно дать немного отстояться.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

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