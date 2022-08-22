Диетолог Соломатина назвала овощные соки самыми полезными

Диетолог Елена Соломатина назвала овощные соки самыми полезными.

«Когда мы выжимаем фруктовый сок, то жмых, то есть клетчатку, часто выбрасываем. Без неё сахар, который особенно содержится в сладких фруктах, может повышать уровень глюкозы в крови. То есть мы пьём, по сути, сахарный сироп. В овощных соках сахара, как правило, меньше», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в овощных соках содержится меньше и органических кислот, которые могут раздражать ЖКТ.

«Свекольный понижает давление, сельдерейный хорошо очищает организм и оказывает мочегонное действие, как и тыква. В морковном — бета-каротин: это наше сумеречное зрение, это укрепление слизистой», — перечислила Соломатина.

Она добавила, что употреблять напиток желательно сразу после приготовления. Исключение — свекольный, которому нужно дать немного отстояться.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.