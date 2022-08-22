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В Удмуртии за пять лет создали 6,6 тысячи рабочих мест

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В Удмуртии за пять лет создали 6,6 тыс. рабочих мест. Об этом рассказал первый зампред правительства республики Константин Сунцов в ходе аппаратного совещания при главе региона.
В Удмуртии за пять лет создали 6,6 тысячи рабочих мест
  • © udmurt.ru

Как сообщает izh.kp.ru, Сунцов отметил, что предприятия Удмуртии продолжают создавать новые рабочие места, участвовать в импортозамещении и реализовывать инвестпроекты, несмотря на антироссийские санкции.

«За пять лет мы создали 6,6 тыс. новых рабочих мест. Важно, что это не увеличение рабочих мест нашими промышленными предприятиями, это результат реализации новых проектов. Вдумайтесь, это больше численности населения в некоторых райцентрах», — передаёт его заявление izhlife.ru.

Число безработных в регионе снизилось с 29,8 тыс. до 5,688 тыс. за последние два года, а число вакансий увеличилось до 18 тыс. 

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